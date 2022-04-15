الإعلام الامني تنفي قصف الحشد وتعلن تفاصيل ما جرى في نينوى

2022/04/15 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، توضيحا بشأن الانفجار الذي حدث في ناحية زمار غربي نينوى.

وذكرت الخلية في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تداولت انباء عن ( سقوط قتلى وجرحى بقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة على مواقع تابعة للفوج ٧٨ حشد عشائري في ناحية زمار غربي نينوى) وهذه المعلومات غير صحيحة".

وأضافت، ان "تفاصيل الحادث هو عبارة عن انفجار قنبرة تنوير عيار ٦٠ ملم ، مما ادى الى إصابة احد المقاتلين باصابة بسيطة، وفتحت الجهات المختصة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

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