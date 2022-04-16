سوريا: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب جنوب غرب حلب

2022/04/15 | 23:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سوريا، الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بلغت شدتها 3.9 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب حلب، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

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