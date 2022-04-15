2022/04/15 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء يقلب الطاولة على نفط البصرة بالممتاز بغداد-الزمان تمكن فريق الكهرباء بكرة القدم اليوم الجمعة من الفوز على نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد.وبدأ نفط البصرة التسجيل عن طريق احمد فرحان بالدقيقة 18 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني تمكن فريق الكهرباء من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 من عمر اللقاء عن طريق […]

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