2022/04/15 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يلتقي في أنقرة أردوغان لبحث مستجدات المنطقة بغداد تحث طهران على مد جسور الثقة والحفاظ على إستقرار العراق انقرة – ماهر أوغلو طهران – رزاق نامقي حث الوفد العراقي الذي يزور طهران ،للتباحث بشأن العلاقات الثنائية ،ايران على مد جسور الثقة وانهاء الصراعات والتعاون من اجل الحفاظ على استقرار العراق الذي يعد مهم لجواره،فيما […]

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