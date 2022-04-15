عمليات نينوى للحشد الشعبي تصدر توضيحا بشأن القصف الجوي للطائرة المسيرة

2022/04/15 | 23:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توضيح … طائرة مسيرة مجهولة قامت بقصف مقر الفوج ٧٨ للحش د الش عبي في قضاء سنجار غرب الموصل ، وقد أدى الحادث الى إصابة معاون آمر الفوج .#قيادة_عمليات_نينوى_للحش_الش_عبي

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