الإعلام الأمني توضح تفاصيل الانفجار في ناحية زمار غربي نينوى

2022/04/15 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت خلية الإعلام الأمني، توضيحا بشأن الانفجار الذي حدث في ناحية زمار غربي نينوى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تداولت انباء عن ( سقوط قتلى وجرحى بقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة على مواقع تابعة للفوج ٧٨ حشد عشائري في ناحية زمار غربي نينوى) وهذه المعلومات غير صحيحة".وأضافت، ان "تفاصيل الحادث هو عبارة عن انفجار قنبرة تنوير عيار ٦٠ ملم ، مما ادى الى إصابة احد المقاتلين باصابة بسيطة".من جانبها فتحت الجهات المختصة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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