مشعان الجبوري يحسم جدل ’منافسة’ رافع العيساوي للحلبوسي على رئاسة البرلمان

2022/04/15 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب مشعان الجبوري، إن وزير

المالية الأسبق رافع العيساوي، يملك

"كاريزما زعامة"، الا انه لا يستطيع

منافسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في

منصبه.





وذكر الجبوري، خلال استضافته في برنامج

"تحت خطين" ا

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