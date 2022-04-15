خلية الإعلام الأمني تنفي استهداف الحشد الشعبي في زمّار

2022/04/15 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الجمعة، مقتل واصابة منتسبين من الحشد

بقصف في ناحية زمار بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للخلية اليوم الجمعة (15

نيسان 2022)، انه "تداولت بعض مواقع

التواصل الاجتماعي ووسائ

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