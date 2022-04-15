بالصور:الفنان السوري ايمن زيدان يزور مرقدي الحسين والعباس عليهما السلام في كربلاء

2022/04/15 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الفنان السوري ايمن زيدان مدينة

كربلاء المقدسة وتجول في اسواقها وزار

مراقدها المقدسة

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان زيدان

زار مرقدي الامامين الحسين والعباس

عليهما السلام في كربلاء المقدسة وتجول

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