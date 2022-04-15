حكاية سايمون روبي.. كيف أصبح مغني الأوبرا قناصا للصفقات التريليونية؟

2022/04/15 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رغم تجاوزه الستين، يصر سايمون روبي المغني الذي منحته ملكة بريطانيا لقب “فارس”، على مواصلة مشواره كأبرز مهندس وقناص صفقات ببريطانيا.ولعب سايمون دورا كبيرا، على مدى 40 عاماً تقريباً، في تشكيل المشهد العام لقطاع الشركات بالمملكة المتحدة.خلال تلك الفترة، أدار سايمون روبي، الخبير البريطاني في مجال البنوك الاستثمارية، شركات مُدرجة ضمن […]

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كيف أصبح مغني الأوبرا قناصا للصفقات التريليونية؟ أولاً على ايرث نيوز.

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