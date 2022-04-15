بعد نفي الإعلام الأمني.. الحشد يؤكد استهدافه بطائرة مسيرة في نينوى

2022/04/15 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الحشد الشعبي، الجمعة، أن طائرة مسيرة استهدفته في ناحية زمار غرب الموصل.

وقال الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "طائرة مسيرة مجهولة قامت بقصف مقر الفوج ٧٨ للحشد الشعبي في ناحية زمار غرب الموصل ، وقد أدى الحادث الى إصابة معاون آمر الفوج".

وكانت خلية الإعلام الأمني نفت استهداف الحشد بطائرة مسيرة، مبينة ان الحادث هو عبارة عن انفجار قنبرة تنوير عيار ٦٠ ملم ، مما ادى الى إصابة احد المقاتلين باصابة بسيطة.

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