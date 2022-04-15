2022/04/15 | 23:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WkyHQS_Pu0A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطالب شعبية لإنصاف البصرة بما يوازي مكانتها الاقتصادية وحجم ثرواتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطالب شعبية لإنصاف البصرة بما يوازي مكانتها الاقتصادية وحجم ثرواتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).