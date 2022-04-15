ذي قار تعلن تهيئة 172 قطعة أرض لبناء مدارس ضمن الاتفاقية الصينية

2022/04/15 | 23:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، يوم الجمعة، عن تهيئة 172 قطعة أرض لبناء الوجبة الثانية من المدارس في إطار الاتفاقية العراقية الصينية واحالتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.وأشارت المحافظة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إلى أن “ذلك يأتي ضمن خطة طموحة لمعالجة ازمة الابنية المدرسية في ذي قار”.وقال الغزي […]

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