نفط ميسان يتعادل أمام نوروز في الممتاز

2022/04/16 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتعادل نفط ميسان أمام نوروز (1-1) في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة على ملعب ميسان الدولي ضمن الجولة (27) من الدوري الممتاز لكرة القدم.وسجل أهداف المباراة لنفط ميسان وسام سعدون (د.15)، ولنوروز بنيامين اوكروكيو (د.54).

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