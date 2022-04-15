2022/04/16 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات بين مواطنين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الجمعة، في حين تجمع آلاف الأشخاص لأداء صلاة الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة أكثر من 150 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة أكثر من 150 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).