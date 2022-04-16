الشباب السعودي يبدأ التحضير لمواجهة القوة الجوية

2022/04/16 | 00:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأ فريق الشباب لكرة القدم، الجمعة، تحضيراته لمواجهة القوة الجوية العراقي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022، الإثنين.واشتملت الحصة التدريبية التي امتدت إلى 80 دقيقة على تمارين استرجاعية واستشفائية للاعبين المشاركين في المباراة التي انتهت بالتعادل مع الفريق العراقي، الخميس، ضمن الجولة الماضية من البطولة القارية، بينما […]

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