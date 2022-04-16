2022/04/16 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دي قار

أفاد مصدر امني في ذي قار، الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى بنزاع عشائري مسلح في قضاء الغراف شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعا عشائريا اندلع بمنطقة البو عيد بين قريتين في قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

واضاف ان "النزاع أسفر عن مقتل أحد السادة الوجهاء دخل وسيطاً لحل الحادثة بين الطرفين، إلا أنه تلقى رصاصة انهت حياته على الفور، فيما اصيب 3 آخرين بجروح من طرفي النزاع".

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