مصدر: زيلينسكي طلب من بايدن تصنيف روسيا كـ

2022/04/16 | 00:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مطلع إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من نظيره الأمريكي جو بايدن، في إحدى المحادثات الهاتفية الأخيرة، تصنيف روسيا كـ"دولة راعية للإرهاب".

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