نجوم المنتخب الوطني السابقون يتغلبون على رواد نينوى بأمسية رمضانية

2022/04/16 | 00:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقيمت على قاعةِ نادي عمال نينوى اليوم مباراةٌ وديّةٌ بين نجومِ المُنتخب الوطنيّ السابقين ورُوادِ الكرة في محافظةِ نينوى في أُمسِيةٍ رمضانيّةٍ.وأجريت أحداث المباراة بحضُورِ وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، ووزير الصِناعة منهل الخباز ومُحافظ نينوى نجم الجبوري وعضو الاتحاد غانم عريبي وعددٍ من المسؤولين، وشهدت المُباراةُ […]

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