قروض 100 مليون للموظفين والمواطنين.. شروط معقدة وفائدة

2022/04/16 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، السبت، ان اعباء قروض 100 مليون فما فوق التي تمنحها المصارف التجارية تكون اعبائها كبيرة على المواطن بسبب ارتفاع الفائدة.

وقال المشهداني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "القروض التي تقدمها المصارف التجارية مثل مصرف الرافدين والرشيد والمصارف الأهلية التي تصل الى 100 مليون دينار واكثر تكون الفائدة فيها ما بين 8٪؜ الى 10٪؜ ومعنى هذا ان الفائدة تتجاوز الـ 50 مليون دينار مما يتسبب بزيادة الاعباء المالية على المواطنين".

وأضاف، ان "بعض المواطنين مضطرين الى استلام مثل هكذا قروض لشراء الوحدات السكنية او ترميمها "مؤكدا ان "هذه القروض لا تخدم الطبقة الفقيرة وانما تخدم الطبقة التي تكون رواتبها اعلى من المليون ونصف شهريًا".

وتابع انه "عملية الاقراض في العراق معقدة جدا ولا يوجد لها نظير في جميع دول العالم من حيث ارتفاع الفائدة وشروط الكفيل وغيرها "، مشيرًا الى ان "الامر تعدى كونه تحوط من قبل المصرف ليدخل في في خانة التعقيد العبثي".

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