القبر الضائع ...... ست قصائد - منى حلمي

2022/04/16 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي 1 - كما أنا ----------------سأكون كما أنا ليس كما ترسمني شهوات الرجال ليس كما صورتني الأساطير سأكون سفينة تشق البحرأختار اسمىأكتب كلمتىأحزانى تسعدتىوحدتى تغنينى والى أبعد سماء سأطير ------------------------------------------------------------------------ 2 – بيروت وثلاثة أجيال -------------------------إلى مدينة " بيروت "سافرت الج ......





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