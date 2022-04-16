وقاحة السفير الأيراني في بغداد وخيانة شيعية للعراق - زكي رضا

2022/04/16 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكي_رضا من المفروض أنتخاب عنوان غير العنوان اعلاه للمقالة هذه، أو على الأقل أستبدال مفردة (شيعية) بكلمة أخرى.



كأن نقول أحزاب أو منظمات أو مؤسسات دينية أو مراجع دينية أو حشد، لكننا بالنهاية سنضع ايضا مفردة (شيعي) بعدها ، وهذه حقيقة لا نستطيع نكرانها مطلقا.



سيقول البعض أنّ (خيانة شيعية) تعني بالأضافة الى ما ذكرناه أعلاه الجمهور الشيعي!! وهنا يكون هذا البعض قد أرتكب خطأ فادحاُ، فالجمهور الشيعي بغالبيته وليس ......





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