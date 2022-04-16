2022/04/16 | 01:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T_k4_5TRohU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رياض التميمي يحدد اسباب تخلف الاستثمار في المحافظات.. غياب الارادة السياسية وتفاقم الخلافات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رياض التميمي يحدد اسباب تخلف الاستثمار في المحافظات.. غياب الارادة السياسية وتفاقم الخلافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).