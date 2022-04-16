2022/04/16 | 01:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: volUKyu2t_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعد الزبيدي : الدول الخارجية تسعى للضغط على مسعود بارزاني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعد الزبيدي : الدول الخارجية تسعى للضغط على مسعود بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).