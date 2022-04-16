2022/04/16 | 01:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yfAGdeFnUfA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعد الزبيدي : الصدر يدرك جيدا انه لا يستطيع تحقيق اغلبية الثلثين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعد الزبيدي : الصدر يدرك جيدا انه لا يستطيع تحقيق اغلبية الثلثين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).