البزاز يتكفل علاج مواطن يشكو من عجز كلوي

2022/04/16 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت امتدت‭ ‬يد‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬الانسانية،‭ ‬في‭ ‬احدث‭ ‬حلقات‭ ‬برنامج‭ (‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭) ‬الذي‭ ‬تعرضه‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭) ‬في‭ ‬ليالي‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل‭ ‬،الى‭ ‬شاب‭ ‬من‭ ‬الاعظمية‭ ‬يشكو‭ ‬من‭ ‬عجز‭ ‬كلوي‭ ‬ويعجز‭ ‬عن‭ ‬تأمين‭ ‬اجور‭ ‬عملية‭ ‬زرع‭ ‬كلية‭ ‬تنقذ‭ ‬حياته‭ ‬وتخلصه‭ ‬من‭ ‬مرارة‭ ‬الغسل‭ ‬الكلوي‭ ‬الذي‭ ‬يخضع‭ ‬له‭ ‬باستمرار‭.‬ […]

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