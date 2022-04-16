لو أعادوا الانتخابات؟

2022/04/16 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام المتضرر‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬بحسب‭ ‬التوقيتات‭ ‬الدستورية‭ ‬هو‭ ‬البلد‭ ‬وأهله،‭ ‬وليس‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية،‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬الاقطاعيات‭ ‬السياسية‭ ‬قائمة‭ ‬ولها‭ ‬كياناتها‭ ‬وأموالها‭ ‬وسلاحها‭ ‬ونفوذها‭ ‬ومساراتها،‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تمضي‭ ‬بوضعها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحال‭ ‬الى‭ ‬دورة‭ ‬انتخابية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬ينقص‭ ‬منها‭ ‬شيء‭.‬ أمام‭ ‬ذلك،‭ ‬يظهر‭ ‬النقص‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬الدستور‭ […]

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