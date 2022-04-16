2022/04/16 | 01:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد -عبدالحسين غزال تظاهر مئات العراقيين في تجمع حاشد في العاصمة العراقية، ومحافظات أخرى في الجنوب، احتجاجاً على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مطالبين بحسم تشكيل الحكومة وانهاء الانسداد السياسي. وتاتي التظاهرات استجابة لما قام به، ناشطون ومدوّنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تحشيد للتظاهر في بغداد وجنوبي العراق. واحتشد المئات مساء الجمعة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات ساحة الفردوس في بغداد ضد الانسداد السياسي: لا للإطار..لا للتيار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات ساحة الفردوس في بغداد ضد الانسداد السياسي: لا للإطار..لا للتيار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات ساحة الفردوس في بغداد ضد الانسداد السياسي: لا للإطار..لا للتيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).