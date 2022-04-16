تظاهرات ساحة الفردوس في بغداد ضد الانسداد السياسي: لا للإطار..لا للتيار

2022/04/16 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال تظاهر‭ ‬مئات‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬حاشد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية،‭ ‬ومحافظات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد،‭ ‬مطالبين‭ ‬بحسم‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬وانهاء‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭.‬ وتاتي‭ ‬التظاهرات‭ ‬استجابة‭ ‬لما‭ ‬قام‭ ‬به،‭ ‬ناشطون‭ ‬ومدوّنون‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬تحشيد‭ ‬للتظاهر‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وجنوبي‭ ‬العراق‭.‬ واحتشد‭ ‬المئات‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ […]

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