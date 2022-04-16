2022/04/16 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهند بين القرب من روسيا والتحالف مع أميركا

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