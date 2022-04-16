مصرع 11 شخصاً وإصابة اثنين بحادث مروع في بابل

2022/04/16 | 01:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

كشفت مديرية المرور العامة، الجمعة، عن تفاصيل حاث السير المروع في محافظة بابل.

وقال قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة في بيان، ان "حادث اصطدام وقع في محافظة بابل - بغداد- حلة وبالعكس منطقة تونس بين المركبتين الأولى(٦٥٢٥) كربلاء أجرة هونداي ستاركس والمركبة(٥١٩٤٧٤) أربيل خصوصي نوع تويوتا لاندكروزر ".

واضاف ان "سبب الحادث هو السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية بنسبة ١٠٠%".

واشار القسم الى ان "الاصابات( ٢) و الوفيات(١١)".

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