مستشار سابق لبوتين يوضح تأثير الحظر الكامل للنفط الروسي على غزو أوكرانيا

2022/04/16 | 02:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح أندريه إيلاريونوف، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشبكة CNN، سبب اعتقاده أن فرض حظر كامل على النفط الروسي سينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة.

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