2022/04/16 | 02:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني خسر ما بين 2.5 ألف و3 آلاف عسكري خلال المعارك مع القوات الروسية.وقال زيلينسكي في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية، تم بث مقتطفات منه يوم الجمعة، إنه "بناء على الأرقام المتوفرة لدينا، نعتقد أننا خسرنا ما بين 2.5 ألف و3 آلاف".وأضاف: "لدينا 10 آلاف جرحى، ومن الصعب أن نقول كم منهم سينجون".وهذا هو أول إعلان رسمي عن خسائر الجيش الأوكراني منذ 12 مارس الماضي، حيث تم الإعلان عن مقتل 1300 شخص في صفوف العسكريين الأوكرانيين.يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة منذ 24 فبراير الماضي.وأعلنت موسكو عن تحقيق مهام المرحلة الأولى من العملية، وانطلاق المرحلة الثانية منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي يكشف عن خسائر الجيش الأوكراني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي يكشف عن خسائر الجيش الأوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).