الفنان وسام ضياء: «ولاية بطيخ» التجربة الكوميدية الأجود

2022/04/16 | 02:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عامر مؤيد

عرفه الجمهور في البرنامج الكوميدي “ولاية بطيخ” الذي انتشر في الأعوام الماضية بأفكار جديدة في الطرح والمعالجة.



وشارك الفنان وسام ضياء في أعمال درامية، آخرها مسلسل “تسجيل خروج”، إخراج علي فاضل، وأيضاً كانت له تجربة سينمائية مع المخرج أحمد ياسين.



ويعتقد الفنان عبر حديثه لـ “الصباح” أن “ولاية بطيخ” هي أجود كوميديا قدمت، كما يقول “فلا أستطيع الحديث بأنني خرجت من العباءة بانتقالي للتمثيل في أعمال أخرى، لأنه لا يوجد شيء أفضل أود تجريبه وفي نوع كوميديا معينة أو طرح الجديد منها، كما فعل ولاية بطيخ”.



وذكر ضياء أنه “يريد أن يكون ممثلاً فقط، ولا يريد البحث عن نفسه في التمثيل، لأنني أحب العمل في هذا المجال والتطور والمضي قدماً به”. وعند سؤاله عن خوضه تجربة التواجد في أعمال كوميدية وأخرى تراجيدية والفرق بينهما، يتابع ضياء: حصلت على فرصة لتجريب نفسي في الدراما، وأتمنى أن أكون قد نجحت في تعدد التجارب، لأن لكل منهما طعماً مختلفاً ومتعة أيضاً.

ويرى أن الدراما العراقية بحاجة إلى تأهيل في مجالات عدة، إذ ينقصها الإنتاج الصحيح والتسويق، وعندما نصل لفهم هذه المرحلة المهمة في صناعة العمل الدرامي، سنحقق أموراً جيدة وجديَّة.



وهناك انتقاد مستمر للممثل في الأعمال الدرامية، ولكن ضياء يقول إن “الممثل العراقي مسكين، لأنه داخل في صراع المنتج والمؤسسات والاشكاليات الإدارية، لذا فإن أي تقصير في الإنتاج يتحمله الممثل الذي لا يملك مهنة غير التمثيل”.



ويستعد ضياء حالياً لعمل من عشر حلقات، تأليف الكاتبة رسل محمد وإخراج مهدي طالب، وبطولة نخبة من نجوم العراق.

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