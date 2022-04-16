علي منيمنة لـ «الصباح»: رمضان شهر التوبة والإحساس بالآخرين

2022/04/16 | 02:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت: غفران حداد

ممثل ومنتج لبناني مبدع يعد من ألمع الممثلين الشباب، الذين تركت أعمالهم بصمة جميلة بين الجمهور في العالم العربي، لعل أبرزها (عالحد، عنبر 62، صيف الغرباء، عهد الدم، موجة غضب، صقر، آخر الليل حبيبي اللدود، حنين الدم، حدوته حب، لأنك حبيبي، عندي قلب، كل الحب كل الغرام، الزيبق، بلاد العز، صرخة روح: خماسية الليلة الحمراء، كواليس المدينة، تشيللو) وغيرها عشرات الأعمال اللبنانية والعربية المشتركة.

إنه الفنان علي منيمنة الذي حلّ ضيفاً على زاوية (رمضان مع) لنسأله عن أهم طقوسه الرمضانية:

*ماذا يعني لك شهر رمضان؟

- شهر رمضان شهر مبارك وانزل فيه القرآن الكريم، شهر التوبة والإحساس بالآخرين وأكيد تهذيب الجسد عبر مقولة “صوموا تصحوا”، وهنالك أشياء نعملها فقط في هذا الشهر الفضيل والمفروض أن تكون طيلة أشهر السنة.

* ما طقوسك خلال نهار رمضان؟

- لا توجد طقوس معينة بحكم عملي ونحن نكمل تصوير الأعمال الدرامية.

* من المقرئ الذي تحب سماع القرآن بصوتهِ قبل مدفع الإفطار؟

-الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

*هل غيرت جائحة كورونا من طقوسك الرمضانية؟

- كلا.. لم تكن هناك طقوس معينة، ولكن أكيد في وقت الحجر إن أراد أن يفطر الإنسان لوحده أجده موضوعاً غير مستحب.

*هل يسبب لك هاتفك الجوال إزعاجاً في رمضان؟

- يسبب إزعاجاً في رمضان وطوال السنة.

* ما نوع البرامج التي تحب متابعتها بعد الإفطار؟

- الدراما العربية طبعاً.

*الطبق المفضل لك على المائدة الرمضانية في السحور والإفطار؟

- أحب سلطة الفتوش على مائدة الإفطار وجبنة بيضاء وبطيخ في السحور.

*هل تحب تلبية دعوات الإفطار أو السحور أم تفضل الطعام مع الأسرة في رمضان؟

- نعم ألبي فقط للأسرة وأصحاب الطفولة المقربين.

* ما جديدك الفني في رمضان؟

- أشارك كضيف شرف في المسلسل المتميز “للموت2”، إذ ألعب شخصية الكابتن صديق الطفولة مع (سحر) النجمة ماغي ابو غصن، من إنتاج ايغل فيلمز وإخراج فيليب أسمر وكتابة نادين جابر، وأواصل حاليا ً تصوير مسلسل ليعرض بعد شهر رمضان (من...إلى) بطولة قصي خولي، فاليري ابو شقرا ومجموعة كبيرة من الممثلين من سوريا ولبنان، وإخراج مجدي سميري، وكتابة بلال شحادات، وإنتاج الصباح (Cedars art production) وأيضاً أقوم بتصفح نصين مختلفين حالياً، وكل عام وأنت بخير ورمضان كريم على الشعب العراقي الشقيق وجميع أمتنا الإسلامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي منيمنة لـ «الصباح»: رمضان شهر التوبة والإحساس بالآخرين) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي منيمنة لـ «الصباح»: رمضان شهر التوبة والإحساس بالآخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).