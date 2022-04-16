2022/04/16 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، مع رد الوليد بن طلال، على عرضه لشراء شركة "تويتر" التي يعد الأمير السعودي من أكبر المساهمين فيها بشكل سريع وغير متوقع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معركة تويتر.. إيلون ماسك يوجه "سؤالين فقط" للوليد بن طلال عن السعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معركة تويتر.. إيلون ماسك يوجه "سؤالين فقط" للوليد بن طلال عن السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).