2022/04/16 | 03:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعدعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وزارة الخارجية إلى استدعاء ممثل السويد للوقوف على جريمة حرق القرآن.وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "في شهر القرآن يحرق القرآن في دولة أوروبية كثر فيها المسلمون.لماذا هذا الاستقزاز لمشاعر المسلمين؟".وأضاف، أنه "على وزارة الخارجية العراقية استدعاء ممثل السويد للوقوف على حقيقة هذا الجرم الإرهابي والفتنة التي يراد بها تفريق الأديان على عكس ما ينادي به العقلاء".فيما يلي نص التغريدة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يدعو وزارة الخارجية إلى استدعاء ممثل السويد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يدعو وزارة الخارجية إلى استدعاء ممثل السويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).