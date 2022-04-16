2022/04/16 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني أعلن الرئيس الأمريكي ترامب قبل أسبوع من بدأ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في امريكا: " لن نخسر [الانتخابات] الا إذا تم تزوير الانتخابات" وكان ذلك الإعلان دلالة ضعفه ويقينهُ من هزيمته في الانتخابات، وقد خسر الانتخابات وحاول التشبث بالرئاسة الا انه فشل ودخل التاريخ كرئيس فاشل لأمريكا اسوء من الرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال في سنة 1974 بعد فضيحة ووترغيت.واليوم يذكرنا تحذيرات وتهديدات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدأت ظواهر الهزيمة على بوتين - احمد موكرياني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدأت ظواهر الهزيمة على بوتين - احمد موكرياني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).