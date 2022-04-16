عمارة الفقراء - صالح أبو طويلة

2022/04/16 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صالح_أبو_طويلة لطالما راودني هذا السؤال: مع كل موجة تحديث وتطور في الواقع الحضري للمدن والمناطق التي نسكنها؛ تزداد لدينا حالة الاغتراب، وتغدو الأمكنة غريبة عنا وليست من ثوبنا، لا نشعر بالانتماء الى هذه المدن المكتظة، ولا الى شوارعها وأحيائها مهما بدت حديثة ومنظمة، ولعل السؤال الأهم يتحدد بالقطيعة المعمارية الحاصلة بين النموذج العربي الاسلامي الشرقي وبين النموذج الغربي، فمع بدايات التحديث التي جرت في المنطقة العر ......





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