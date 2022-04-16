محاكمة الإمام الشاطبي بتهمة ازدراء الأديان - سامح عسكر

2022/04/16 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر الإمام الشاطبي هو إمام المالكية في الأندلس من أعلام القرن 8 هـ، وهو أحد عقلانيين الفقهاء الذين نظروا في الأصول الفقهية وجددوها بشكل عام، اسمه بالكامل " أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي" وتوفى عام (790هـ)له كتاب الموافقات في أصول الفقه قال فيه كلاما أراه تنويريا يخالف عقائد معظم شيوخ هذا الزمان الذين يقدمون الحديث على القرآن ويجعلون السنة مهيمنة عليه، وفي ال ......





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