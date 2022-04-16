بعد حرق القرآن.. الصدر يطالب الخارجية باستدعاء ممثل السويد ويلوح بوقفة احتجاجية

2022/04/16 | 04:33 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزارة الخارجية إلى استدعاء ممثل السويد للوقوف على جريمة حرق القرآن.وقال الصدر في تغريدة له، "في شهر القرآن يحرق القرآن في دولة أوروبية كثر فيها المسلمون.



لماذا هذا الاستقزاز لمشاعر المسلمين؟".وأضاف، أنه "على وزارة الخارجية العراقية استدعاء ممثل السويد للوقوف على حقيقة هذا الجرم الإرهابي والفتنة التي يراد بها تفريق الأديان على عكس ما ينادي به العقلاء".

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