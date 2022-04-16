مستقبل مبابي

2022/04/16 | 04:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول مستقبل النجم الفرنسي، كليان مبابي، إلى "قضية دولة" في فرنسا، بعد أن كشف تقرير أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحاول بكل الوسائل إقناع هداف منتخب "الديوك" الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان.

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