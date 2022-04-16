صناعة التطرف في العراق: داعش والحركة الصرخية والاستياء الشعبي

2022/04/16 | 06:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منقذ داغر يرفض البعض فكرة “دعشنة” جنوب العراق، ورغم ذلك، يمكن أن يحدث التطرف في أي مكان تكون فيه التوترات الاجتماعية شديدة بدرجة كافية، وهو ما ينطبق بالتأكيد على جنوب العراق الذي يواجه هذه المعضلة.على مدار سنتين أجريت دراسة في العراق عن التطرف وسبب انضمام الشباب العراقي لداعش.وقد شاركني في هذه الدراسة أربعة […]

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