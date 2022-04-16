كييف.. العثور على 900 جثة في مناطق انسحاب القوات الروسية

2022/04/16 | 06:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الأوكرانية، الجمعة، إنها عثرت على جثث أكثر من 900 مدني في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية.

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