2022/04/16 | 06:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد ديوان الوقف الشيعي اليوم السبت أن الاساءة التي حصلت من إحدى الجماعات للعتبات المقدسة، تم التحرك ضدها قانونياً منذ اللحظة الأولى.وقال الوقف في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “ديوان الوقف الشيعي اتخذ الإجراءات القانونية من اللحظة الأولى ولايزال يتابعها مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإساءة التي حصلت من فئة ضالة تضمنت […]

ظهرت المقالة مواجهة الصرخيين..



الوقف الشيعي يتحرك ويوجه طلباً للجهات المعنية كافة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهة الصرخيين.. الوقف الشيعي يتحرك ويوجه طلباً للجهات المعنية كافة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهة الصرخيين.. الوقف الشيعي يتحرك ويوجه طلباً للجهات المعنية كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).