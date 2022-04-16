صور: مصرع 11 شخصاً وإصابة 2 آخرين في حادث دموي على طريق بغداد – الحلة

2022/04/16 | 06:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت مديرية المرور العامة اليوم السبت، مصرع 11 شخصاً وإصابة اثنين آخرين، في حادث سير بمحافظة بابل.وقالت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز” إن الحادث وقع عند اصطدام عجلتين من نوع (هونداي ستاركس) و(تويتا لانكروزر) على طريق بغداد – الحلة”.وأضافت أن “الحادث اسفر عن مصرع شخصين واصابة 11 آخرين”، عازية السبب […]

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