2022/04/16 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عن خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية الغزو الروسي قبل نحو 50 يوما، مؤكدا مقتل ما بين 2500 و3000 جندي أوكراني، ونحو 19 ألف من القوات الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي يكشف خسائر جيشه: بوتين قد يلجأ إلى "النووي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي يكشف خسائر جيشه: بوتين قد يلجأ إلى "النووي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).