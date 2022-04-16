2022/04/16 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ أعلنت مجموعة داسكالوبولوس [13,April, 2022]عن التبرع بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية المعاصرة الهامة إلى 4 متاحف في 3 دول في قارتين لإنشاء شبكة رائدة من التعاون والتآزر.



ستصبح المجموعة الخاصة مورداً للمنفعة العامة من خلال المؤسسات الرائدة في أثينا وشيكاغو ونيويورك والمملكة المتحدة.



سيتم إهداء أكثر من 350 عملاً لـ 142 فنانًا من المجموعة ، بما في ذلك 140 إلى EMST ،و حوالي 100 إلى غوغنهايم و MC ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة ديميتريس داسكالوبولوس اليونانية تتبرع إلى 4 متاحف في 3 دول في قارتين بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية المعاصرة. - عبدالرؤوف بطيخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة ديميتريس داسكالوبولوس اليونانية تتبرع إلى 4 متاحف في 3 دول في قارتين بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية المعاصرة. - عبدالرؤوف بطيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).