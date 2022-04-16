الامتيازات المادية، أحد أساسات البيروقراطية النقابية (مثال تعويضات النقابين بمؤسسات الدولة) - مصطفى البحري

2022/04/16 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_البحري صدر بالجريدة الرسمية، يوم 7 مارس 2022 ، مرسومٌ يحدد لائحة النقابات الأكثرِ تمثيلا للأجراء المؤهلةِ لاقتراح ممثليها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعددَ الأعضاء المخصصَ لكل منها.



و الأمر كما يلي:الاتحاد المغربي للشغل: 11 عضوا ( قطاع عام، و 6 قطاع خاص).الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 8 أعضاء (3 قطاع عام، و 5 قطاع خاص).الكونفدرالية الديمقراطية للشغل :5 أعضاء (2 قط ......





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