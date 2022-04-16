2022/04/16 | 08:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي سجل 24791 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 3896 إصابة مصحوبة بأعراض و 20895 بدون أعراض.ويأتي هذا مقابل 24268 إصابة في اليوم السابق منها 3486 إصابة مصحوبة بأعراض و20782 إصابة بدون أعراض.وتركزت معظم الحالات في المركز المالي شنغهاي وهي مركز […]

ظهرت المقالة معظمها في شنغهاي..



الصين تسجل 24791 إصابة جديدة بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

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