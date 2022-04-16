دونيتسك: نتوقع استسلام المزيد من الجنود الأوكرانيين وسط نزاعات داخلية بين المسلحين

2022/04/16 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/صرح مسؤول في سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بأنه توجد صراعات واشتباكات داخلية بين صفوف عناصر الجيش الأوكراني الراغب بعضهم بالاستسلام وإلقاء السلاح والمسلحين المتطرفين الرافضين لذلك.وأضاف يان غاغين، مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية: “يمكن توقع استسلام جماعي بين صفوف الجيش الأوكراني، وسط نشوب نزاعات واشتباكات داخلية، لأن المتطرفين، على سبيل المثال، لن يقبلوا […]

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